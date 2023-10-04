Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat bekleyişi bin 492 gündür kararlı bir şekilde devam ediyor. Oğlu Yunus'un 11 yıl önce fırında çalışırken PKK'lı teröristler tarafında dağa kaçırıldığını iddia eden Remziye Yenidoğan, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlunun gelmesi için çağrıda bulunan Yenidoğan, "11 yıl önce oğlum kaçırıldı. Yunus'um fırında çalışırken PKK'lılar kandırıp dağa kaçırdı. Eğer oğlum beni seviyorsan onların yanında bekleme benim yanıma gel. Ben de buradaki tüm anneler gibi seni bekliyorum. Ben oğlumun PKK'lıların yanında kalmasını istemiyorum. Kardeşlerin, hepimiz seni bekliyoruz. Ben senin için yemekten kesildim. Şeker, tansiyon hastası oldum. Artık oğlumun gelmesini istiyorum" dedi.