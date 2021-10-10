İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2021 Pazar / 4 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor! ''Dağda bir evlat bırakmayana kadar devam edeceğiz''
Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor! ''Dağda bir evlat bırakmayana kadar devam edeceğiz''

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. 8 yıldır evladına hasret olduğunu belirten Rahime Taşçı, 'Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. İnşallah geri gelirler.' dedi.

AA10 Ekim 2021 Pazar 16:51 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 16:51
ABONE OL

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 769'uncu gününde sürüyor.

Dağa kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek eylem yapan anne Rahime Taşçı, evladına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

8 yıldır evladına hasret olduğunu belirten Taşçı, "Dağda bir evlat bırakmayana kadar eylemimize devam edeceğiz. İnşallah geri gelirler." dedi.

Taşçı, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de çocuklarına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Evladını 5 yıldır aradığını anlatan Demir, "Evladımızı istiyoruz. HDP çocuklarımızı nasıl götürmüşse, öyle de getirsin. Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmıyoruz. Herkes gelsin çocuğunu istesin." diye konuştu.

Demir, oğluna seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.