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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Altı yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için Muş'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Gülbahar Teker, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin, kendilerine umut olduğunu söyledi.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:13
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 408'inci gününde devam ediyor.

Altı yıl önce dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için Muş'tan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Gülbahar Teker, terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan gençlerin, kendilerine umut olduğunu söyledi.

"Oğlum gelene, devlete teslim olana kadar buradan kalkmayacağım." diyen Teker, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Teker, "Yeter artık bizden, çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Bütün çocuklar gelsin, teslim olsun. Oğlum hastayız, gel, teslim ol, bize sahip çık." diye konuştu.

- "OĞLUM TÜRK DEVLETİNE SIĞIN"

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren babalardan Şadin Elhaman da oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını belirtti.

Üç buçuk senedir çocuğundan haber alamadığını söyleyen Elhaman, "HDP çocuğumu kandırıp dağa göndermiş, PKK'ya teslim etmiş. Bir seneden beri burada evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuğumdan hala haber alamadım. Çocuğumuzdan haber alana kadar 7 gün 24 saat nöbet tutacağız. 19'uncu çocuk da gelip teslim oldu. Bize umut oldu. Tek dileğim oğlumdan haber almak." ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenen Elhaman, "Oğlum neredeysen Türk devletine, Türk askerine sığın. Türk askerine teslim ol." dedi.

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