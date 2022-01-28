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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Zafer için oturma eylemi yapan anne Sabire Aydın, HDP'den çocuğunu istediğini belirtti.

AA28 Ocak 2022 Cuma 16:49 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 16:49
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 879. gününde sürüyor.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Zafer için oturma eylemi yapan anne Sabire Aydın, HDP'den çocuğunu istediğini belirtti.

Aydın, evladına seslenerek, "Oğlum ne olursun dön. Kandırıldın biliyorum. Seni onlara bırakmayacağım. HDP'den çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise evladına 6 yıldır hasret olduğunu aktardı.

"Kızım HDP'liler tarafından kandırılarak PKK'ya verildi." diyen Biçer, evladına kavuşmak için eylemi sürdürdüğünü kaydetti.

Biçer, "En son çocuğumuz da dağdan ininceye kadar buradan ayrılmayacağız. Kızım beni duyuyorsan, güvenlik güçlerine teslim ol. 34 çocuk geldi, ailesine kavuştu. Sizin yeriniz orası değil. Gelin teslim olun." diye konuştu.

  • diyarbakır anneleri
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