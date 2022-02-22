Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

AA 22 Şubat 2022 Salı 16:44 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:44

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 904'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Rojhat için eylem yapan anne Necibe Çiftçi, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

Kar, kış, salgın demeden eylemlerine devam ettiklerini belirten Çiftçi, evlatları için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

- "34 EVLADIMIZ GELDİ, ANNELERİNE KAVUŞTU"

Evlatlarına duydukları özlemi dile getiren Çiftçi, "Burada evlatlarımızın yolunu bekliyoruz. Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Burada ciğerimizi istiyoruz. Allah rızası için evlatlarımızı bize versinler. Yeter artık bu acılara dayanamıyoruz." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum Rojhat gelin devletinize teslim olun. 34 evladımız geldi, annelerine kavuştu. Siz de gelip bize kavuşacaksınız." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mikail'e kavuşmak için eylemi sürdüren baba Yusuf Erdinç ise oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Evladının avukat olma hayalinin elinden alındığını anlatan Erdinç, elindeki kalemin alınıp oğluna silah verildiğini kaydetti.

Erdinç, oğlunun peşini bırakmayacağını aktararak, "Oğlum gel teslim ol. Devletimiz güçlü. Şu ana kadar 34 çocuğumuz gelip teslim oldu. Senin yolunu gözlüyorum. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdır." diye konuştu.