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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor.

AA9 Mayıs 2023 Salı 17:06 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1345'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, evladını 10 yıldır görmediğini söyledi.

Taşçı, 10 yıldır oğluna kavuşmayı beklediğini ifade ederek, "Oğlum, kardeşin, baban seni bekliyor. Faruk devlete teslim ol. Burada seni bekliyorum. Seni almadan gitmiyorum." dedi.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir ise evladına kavuşana kadar mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Oturma eylemine devam edeceğini belirten Demir, "HDP oğlumu dağa götürdü. Oğlumu onlardan istiyorum." diye konuştu.

Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

  • Diyarbakır anneleri
  • Diyarbakır anneleri

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