İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6289
  • EURO
    37,0772
  • ALTIN
    3135.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor: Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol
Güncel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor: Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol

Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Anneler, evlatları gelmeden nöbet tuttukları çadırı terk etmeyeceklerini söyledi.

IHA21 Ocak 2025 Salı 16:56 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor: Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol
ABONE OL

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Anneler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Ordu'dan eyleme katıldığını belirten Özgür Ödümlü'nün annesi Latife Ödümlü, oğluna 5 yıldır hasret olduğunu söyledi. Ödümlü, "Oğlumu bekliyorum, gelmesini istiyorum. Oğlum beni görüyorsan gel teslim ol, hiç ceza yok" dedi.

"EVLADIM ORADA SAKAT OLDU"

Aziz Demir'in annesi Güzide Demir de oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Demir, "5 senedir burada bu eylemi sürdürüyoruz, çocuklarımız gelene kadar da biz buradan gitmeyeceğiz. Benim evladımı versinler bana. Ne istediler benim oğlumdan, evladım orada sakat oldu. Ben oğlumu çok özledim" ifadelerini kullandı.

"BENİ DUYUYORSAN GÖRÜYORSAN GEL OĞLUM TESLİM OL"

Oğlu Aziz Demir'e seslenen anne Demir, "Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Ceza yok, hiçbir şey yok. Beni duyuyorsan görüyorsan gel oğlum teslim ol. 58 evlat geldi annesine babasına kavuştu, gel ben de sevineyim oğlum" şeklinde konuştu.

  • diyarbakır anneleri
  • EVLAT NÖBETİ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.