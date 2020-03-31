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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 211. gün

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

AA31 Mart 2020 Salı 13:43 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 13:43
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 211'inci gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, oğlunu kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Salim, "Evlatlarımız için burada oturuyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Onlar çocuklarımızı götürdü." dedi.

Oğluna çağrıda bulunan Zümrüt Salim, "Oğlum kaç gel, devlete teslim ol. Seni bekliyoruz. Sen gelmeden buradan gitmem." ifadelerini kullandı.

Salim, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı desteklediklerini de bildirdi.

Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemine katılan baba Emin Arslan da evlatlarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini aktardı.

"211 sene de geçse buradan kalkmayacağız. HDP çocuklarımızı nasıl PKK'ya verdiyse, öyle de alsın." diyen Arslan, Milli Dayanışma Kampanyası'na SMS ile destek verdiklerini kaydetti.

Emin Arslan, "Devlet bizim, biz de devletimizin yanındayız. Sonuna kadar da yanında olacağız. Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ederiz bize destek verdikleri için." şeklinde konuştu.

Koronavirüs ile ilgili yaptırdığı anonsta kullanılan bazı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a da tepkisini dile getiren Arslan, "Buradan diyoruz ki; 'Türkiye birdir. Kimseye kulak asmayın. Cumhurbaşkanımız, devletimiz, polisimiz var. İnanmayın böylelerine.'" diye konuştu.

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