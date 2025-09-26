Diyarbakır annelerinin eylemi 2216'ncı gününde: Bir aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2216'ncı gününde sürüyor.

Diyarbakır'dan 19 yaşında dağa götürülen oğlu Muhammed için gelen anne Fatma Laçin de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Laçin, gazetecilere, oğlunu çok sevdiğini, sürekli onu aradığını söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Laçin, şöyle konuştu:

"Oğlum, sesimi duy, evine dön, sen nasıl bizi bırakıp gittin? Gecem gündüzüm belli değil yolunu gözlüyorum. Oğlumu istiyorum. Her anne evladını istiyor. Oğlum ablan ve kardeşlerin seni özledi, gece gündüz seni arıyorlar, neredesin Muhammed?"