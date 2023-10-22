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Diyarbakır annelerinin kararlı nöbeti sürüyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 12:52 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin kararlı nöbeti sürüyor
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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 511'inci gününde de sürüyor.

5 yıl evlat nöbetini sürdüren Rahime Taşçı, oğlu Faruk'u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. 10 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını belirten Taşçı, "5 yıldır burada eylem yapıyorum. 10 yıldır oğlumdan haber almıyorum, sağ mı ölümü bilmiyorum. Faruk, beni görüp duyuyorsan gel devletimize teslim ol. Kardeşin, baban seni bekliyor. O silahı elinden bırak. 47 tane çocuk gelip annesinin babasının kucağına gitti. Sen de gel, ben seni elinden tutup eve götüreyim. Senin peşini hiç bırakmıyorum, sen ne zaman gelirsen o zaman beraber gideceğiz" dedi.

  • diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti
  • terör örgütü

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