Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA 24.01.2020 16:52 - Güncelleme: 24.01.2020 16:52

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine Siirt'ten oğulları Sedat için gelen anne Asiye ve baba Aydın Dağtekin de katıldı.

Anne Dağtekin, yaptığı açıklamada, üniversite öğrencisi oğlunun dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) yönetimindeki Siirt Belediyesi'nde staj gördüğü sırada dağa kaçırıldığını söyledi.

Annelerin eylemini televizyonda izlediğini belirten Dağtekin, kendilerinin de eyleme dahil olmak için geldiğini bildirdi. Dağtekin, şöyle konuştu:

"Oğlumu ne yaptılar? Oğlumu istiyorum. Oğlumu bana versinler. 5 yıldır oğlumdan hiçbir haber alamadım. Allah'a inanıyorum, inşallah herkes evladına kavuşacak ben de oğluma kavuşacağım. Oğlumu belediyeden istiyorum. Hakkınız yok. Çocuklara günah değil mi? Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu vermeyenler karşıma gelsin, ben korkmuyorsam onlar da korkmasın buraya gelsin."

Baba Dağtekin de oğulları için eyleme katıldığını ifade edere, "Oğlum HDP'li belediyede staj görüyordu. Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 2015'te belediyede 25 gün staj gördükten sonra oğlum ortalıktan kayboldu." dedi.

Oğlundan bir daha haber alamadığını dile getiren Dağtekin, "Çocuğumuzu HDPden istiyoruz. Bizim çocuğumuzu getirsin. Oğlumu almadan buradan gitmem. Oğlumun elini tutup Siirt'e götüreceğim." dedi.