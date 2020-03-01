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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir anne daha dahil oldu.

AA01 Mart 2020 Pazar13:43 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 13:43

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 181 gündür sürüyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden gelen anne Naciye Ercan, oğlu Yunus'un 4 yıl önce 20 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılması nedeniyle oturma eylemine katıldı.

Öte yandan 4 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine katılan baba Süleyman Aydın, oturma eylemini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

HDP milletvekillerine çağrı yapan Aydın, "Siz de çocuklarımızı PKK'dan isteyin ben bugün buradan çıkar giderim. Bunlar PKK'yı temsil ediyor. Artık bütün Kürtler uyansın. Bütün Kürtlerin çocuklarını kullanıyorlar. 14-15 yaşındaki çocukları zorla dağa gönderiyorlar." dedi.

Oğlu Fatih için eylemde yer alan anne Sevdet Demir ise oğlu geri gelene kadar burada kalacağını belirtti.

Oğlunu çok özlediğini ve dayanma gücünün kalmadığını belirten Demir, "Oğlum kaç gel. 11 kişi geldi, hepsi ailesinin yanındadır. Anneleri ona hizmet ediyor. Sevdiği yemeği yapıyor. Evdekilerin hepsi seni özledi. Kaç gel oğlum; seni vursalar gazi olursun, öldürseler şehit olursun." ifadelerini kullandı.

Kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

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