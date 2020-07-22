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Diyarbakır annelerinin tek hayali bayramı çocuklarıyla geçirmek

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor. Songül Altıntaş da 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan evladını almak için eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını işaret ederek, 'Kurban Bayramı'nda herkes yuvasında kurbanını kesecek. Bayram yaklaştı ama oğlumun olmadığı eve gitmek istemiyorum. Bu şekilde bayramın tadını alamıyoruz' dedi.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:51
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 324’üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğlu Emrah'tan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evladını HDP'den istediğini vurgulayan Panay, "Oğlum gelmeden buradan kalkmam. 9 yıldır haber yok. Oğlum Emrah, kurban olurum gel artık, bak bayram geliyor, jandarma ve polise teslim ol." dedi.

Songül Altıntaş da 6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan evladını almak için eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını işaret ederek, "PKK'dan ve HDP'lilerden oğlumu istiyorum. Oğlumu getirsinler yeter artık. Kurban Bayramı'nda herkes yuvasında kurbanını kesecek. Bayram yaklaştı ama oğlumun olmadığı eve gitmek istemiyorum. Bu şekilde bayramın tadını alamıyoruz." ifadesini kullandı.

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