İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2025 Pazartesi / 7 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3288
  • EURO
    36,7695
  • ALTIN
    3002.44
  • BIST100
    10129.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

Diyarbakır anneleri, eski HDP il binası önündeki kararlı eylemi sürüyor. Acılı aileler evlatlarına “teslim ol” çağrısında bulundu.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişi sürüyor
ABONE OL

3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanına seslenen anneler, çözüm süreci istediklerini ve evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar, 6 yıldır HDP'nin kapısında olduğunu, evlat hasreti çektiğini söyledi. Sancar, "Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, bizim garibanların çocuklarını dağlarda mağaralarda çürütüyorlar. Rabbim inşallah bizim çocuklarımızın hakkını onlara bırakmasın. Dün bir anne buraya geldi, çocuğuna kavuştu. Onun gülüşü, renginin açılışını görünce çok sevindim. O acı, o keder annenin içinden çıktı. İnşallah biz anneler, babalar olarak hepimiz aynen o müjdeyi alacağız. İnşallah biz de o şekilde sevineceğiz' dedi.

Ağrıdan eyleme katılan Hayal Demir'in annesi Süheyla Demir ise, kızının 2014'te kandırılarak götürüldüğünü ileri sürdü. Kızı için burada olduğunu ve almadan gitmeyeceğini vurgulayan Demir, "Eğer kızım beni buradan duyuyorsa ve görüyorsa kızım lütfen gel teslim ol. Suriye karışmış, kapıları açılmış bu sizin için son şans. 6 yıldır senin burada yollarını gözlüyorum, ciğerim yanıyor. Yüzüne hasret kaldım, kokuna hasret kaldım. Devletimizin şefkatli kollarına teslim ol" diye konuştu. Cumhurbaşkanına seslenen Demir, 'Buradan da Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Eğer bizi görüyor ve duyuyorsa ona teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hep arkamızdaydı. Artık bir çözüm süreci istiyoruz. Evlatlarımız bize geri dönsün istiyoruz" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.