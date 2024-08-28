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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ikiyüzlülük! 100 işçiyi attılar, 195 kişi alıyorlar

Yerel seçim sonrası ilk iş ‘personel fazla, bütçe yok' bahanesiyle 100 çalışanı ekmeğinden eden DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 195 işçi alımı için ilan verdi.

Akşam Gazetesi28 Ağustos 2024 Çarşamba 08:36 - Güncelleme:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ikiyüzlülük! 100 işçiyi attılar, 195 kişi alıyorlar
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Yerel seçimlerde göreve gelen DEM Partili belediyeler işçi kıyımına devam ederken bir yandan da kadroları partiye yakın kişilerle dolduruyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimi görevi devraldıktan sonra 100 işçinin işine son verdi. Masa başında çalışan personele ise mobbing uyguladı. İl genelinde DEM'li belediyeler toplam 450 personeli işten çıkardı. Haksız yere işten çıkarılan işçiler sendikaların da desteği ile aylardır eylem yapıyor.

16 BİRİME İŞÇİ ALIMI İLANI

İşten çıkarılan işçilerin eylemi sürerken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dikkat çeken bir işe alım ilanı verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. internet üzerinden verdiği ilanda 195 işçinin alınacağını, başvuruların 27-29 Ağustos tarihleri arasında sadece internet üzerinden yapılacağı duyurdu.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, tepki göstererek, "Bir yandan haksız yere işçi çıkarıyorlar, bir yandan işçi alıyorlar. Tecrübeli işçileri çıkarıp kendilerine yakın kişileri işe alıyorlar" dedi.

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