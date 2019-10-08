Diyarbakır HDP, PKK’nın toplanma merkezi

2014’te İstanbul Arnavutköy’deki evinden “Bana iş buldular, işe gidiyorum” diyerek çıkıp bir daha dönmeyen 19 yaşındaki oğulları Tuncay için ‘evlat nöbetine katılan Şevket-Fatma Bingöl çifti, çocuklarının gelmesi umuduyla bekleyişlerini sürdürüyor. Baba Şevket Bingöl, “Oğlum 14 yaşındayken HDP İstanbul Arnavutköy İlçe Başkanlığı’ndan ‘iş vaadiyle’ çağırıldı. Daha sonra buraya HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na yani ‘Kandil’ binasına getirildi. Buradan da dağa götürüldü” dedi. Bingöl, “Birileri gelip bize bir açıklama dahi yapmıyor. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar. Çocuklarımız buraya getiriliyor, ders veriyor, eğitiliyor ve sonunda dağa götürülüyor. Toplanma merkezi burası, onun için biz de buraya geldik. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim ve ölsem bile bekleyeceğim” diye konuştu.

EVLAT ACISI FELÇ ETTİ

HDP İl Başkanlığı’nın önünde 4 yıl önce kaçırılan 23 yaşındaki oğlu Erkan için 20 Eylül’den bu yana ‘evlat nöbeti’ tutan Fahrettin Akkuş da çocuğunun kaybetmenin büyük bir acı olduğunu belirterek, üzüntüden felç geçirdiğini söyledi. tamamen çöktü. Bu acıyı ancak ana- baba bilir. Şu anda ilaçlarla yaşıyorum. Yüzde 85’im gitmiş, yüzde 15 canlılığım kalmış, Ben vazgeçmedim, sonuna kadar da mücadele edeceğim. Erkan’ım gelene kadar buradan ayrılmayacağım” ifadelerini kullandı.

15 BİN LİRAMI ALDILAR

İstanbul’da çalıştığı sırada, 5 yıl önce, askere gitmek üzereyken PKK tarafından kaçırılıp, Suriye’ye götürülen 24 yaşındaki oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Ağrılı baba Salih Gökçe de “Benim bir oğlum asker, bir oğlum dağda. Oğlumu Kobani’ye götürmüşler. PYD’li teröristler, önünü kesip, bırakmıyor. İki kez Suriye’ye gidip, geldim. Orada 15 bin TL verdim, param da gitti, elimden aldılar. HDP evlatlarımızı versin. Kapımı kilitleyip, geldim, çocuğumu almadan gitmeyeceğim” dedi.