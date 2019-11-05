Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirimiştir.
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