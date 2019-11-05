Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirimiştir. 

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