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Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:50 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:51
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Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan somut bağın deliller ile ortaya konulması, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu madde ile bunları gizleyenlerin bulunması, elde ettikleri kazanç ile terörü finans edenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla 45 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Buna yönelik Lice kırsalında "Eren-2 Operasyonu" kapsamında "Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko-Terör-Finans Operasyonu" başlatıldı.

Hava destekli yürütülen operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve emniyet birimlerinden oluşan 50 operasyonel tim görev alıyor.

45 şüphelinin gözaltına alınması için Diyarbakır, İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese operasyon düzenleniyor.

Söz konusu adreslerde dedektör köpeklerle de arama yapılıyor.

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