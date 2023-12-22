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Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar İsrail'i protesto etti

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 16:15 - Güncelleme:
Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar İsrail'i protesto etti
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Hazreti Hamza Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de masum insanları katlettiğini söyledi.

İsrail'in dünyanın gözü önünde savaş suçu işlediğini, Gazze'de yapılanın katliam ve soykırım olduğunu belirten Tekdemir, sonuna kadar Mescid-i Aksa ve Kudüs'e sahip çıkacaklarını ifade etti.

Tekdemir, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların kutsalı olduğunu dile getirerek, "Tüm İslam ülkelerine bu işgale ve vahşete karşı caydırıcı adımlar atılması için çağrımızı yineliyoruz." dedi.

- Mardin

Kentte 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin STK Platformu öncülüğünde Fuat Yağcı Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

İsrail aleyhine slogan atan grup, sık sık tekbir getirdi. STK platformu adına açıklama yapan Mustafa Çelik, Gazze'ye yönelik zulmün bir an önce sona ermesini istediklerini belirtti.

Çelik, İsrail'in yaşlı, kadın, genç, çocuk, engelli, hasta ayırt etmeksizin sivilleri katletmeye ve soykırıma devam ettiğini kaydetti.

- Şırnak

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Avcı Camisinin avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gazetecilere açıklama yapan parti üyesi Osman Ertaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına "dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Ertaş, saldırılarda sivillerin, görevlerini yapmaya çalışanların da katledildiğini ifade ederek, "Hastaneler, ambulanslar, camiler, okullar ve konutlar ile altyapı tahrip edildi. Un fabrikaları, ekmek fırınları, su depoları, yardım taşıyan kamyonlar bombalandı." dedi.

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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