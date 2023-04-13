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Diyarbakır merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Diyarbakır merkezli 11 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi yakalandı. Şirketler ile üst düzey kamu görevlilerinin hedef alan hackerların, gönderdikleri sahte mailler ile 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdikleri ve bunları sattıkları öğrenildi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Diyarbakır merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
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Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen "hacker" operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda şirketlerin, sistemlerinde veri ihlallerinin olduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "Deep Web" ortamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sonucu 20 hacker tespit etti.

Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- ELE GEÇİRDİKLERİ BİLGİLERİ DOLANDIRICILARA SATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Emniyet kaynakları, şüphelilerin özellikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldıklarını, gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerini ele geçirdiklerini, bu şifreler sayesinde vatandaşların kimlik, adres, kredi kartı bilgilerini ele geçirip, bu bilgileri dolandırıcılara sattıklarını belirtti.

Şüphelilerin kurdukları illegal platforma herkesin üye olamadığı, üye olmak için "içeriden birileri"nin referans olması gerektiği ve içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlattıkları ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmaları gerektiği belirlendi.

Bu platform üzerinden şüphelilerin, siber polislere yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini de birbirlerine anlattıkları tespit edildi.

Örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin başka bir suçtan halen tutuklu bulunduğu, yakalananlar arasında örgütün diğer yöneticilerinin yer aldığı, örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleriyle tanıdığı, gerçek hayatta tanışmadıkları da öğrenildi.

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