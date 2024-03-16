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Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Jetlag' operasyonu: 18 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen ‘Jetlag' adı verilen operasyonda, çağrı merkezi kurup telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak, ‘Hakkınızda terör soruşturması var' yalanıyla dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı. Bazı mağdurların, kendilerinden istenen paraları, dolandırıcıların belirttiği alanlara bırakması da görüntülendi.

DHA16 Mart 2024 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'Jetlag' operasyonu: 18 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hakkınızda terör soruşturması var' denilerek para istenen vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, çağrı merkezi kuran şüphelilerin kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişilerden para istediğini belirledi. Dolandırıcıların aradıkları kişileri, 'Operasyon yapılacak', 'Paralarınızın seri numarası alınacak', 'Hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi', 'Adınıza hesaplar açıldı' ve 'Örgüt adınıza kimlik çıkarttı' gibi yalanlarla para vermeye ikna ettiği saptandı.

2 ay boyunca takip yapan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle Diyarbakır merkezli 5 ilde şüphelilere yönelik 'Jetlag' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyonda Diyarbakır'da 6, İstanbul'da 4, Mersin'de 3, Şanlıurfa'da 3, ve Ankara'da 2 olmak üzere 18 şüpheli yakalandı.

Polis, bazı mağdurların paraları, dolandırıcıların tarif ettiği alanlara bıraktığı anları da görüntüledi. Ayrıca kuryelik yapan bir şüphelinin Şanlıurfa'dan Ankara'ya sonrasında ise İstanbul'a giderek mağdurdan parayı aldığı tespit edildi. Polisin yaptığı aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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