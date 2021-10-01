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Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

AA1 Ekim 2021 Cuma 11:54 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 12:04
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Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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