Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon

Diyarbakır merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Bismil ilçesinde kurye ve iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.