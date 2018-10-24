Diyarbakır merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı Diyarbakır merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan 34 şüpheli için yapılan itiraz sonucu 7'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.