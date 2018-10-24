Diyarbakır merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 7 gözaltı
Diyarbakır merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan 34 şüpheli için yapılan itiraz sonucu 7'si hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da 9 Ekim'de aralarında HDP İl Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da bulunduğu 25 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakılan 34 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını kararlaştırdı.
4. Sulh Ceza Hakimliğince, 25 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakılması kararına yapılan itirazın reddine karar verildi.
Karar üzerine 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan şehir yapılanmasına yönelik 9 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda 151 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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