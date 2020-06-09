AA 09 Haziran 2020 Salı 13:46 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:46

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumundaki kişiler tarafından arandığı tespit edilenlere yönelik 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 11'i muvazzaf 16 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında 2 firari de aranıyor.



