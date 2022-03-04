İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2022 Cuma / 1 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2417
  • EURO
    15,6981
  • ALTIN
    891.648
  • BIST100
    2001.85
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı 24 adrese yaptığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İHA4 Mart 2022 Cuma 13:26 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 13:26
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yaptığı hassas çalışmalar sonucunda, örgütün kırsal alana eleman temin etmek için, 'gençlik yapılanması' adı verilen oluşuma ideolojik eğitim verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. 4 Mart 2022 günü Diyarbakır merkezli 5 ilde 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam ediyor.

  • operasyon
  • şüpheli
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.