Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

İHA 4 Mart 2022 Cuma 13:26 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 13:26

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yaptığı hassas çalışmalar sonucunda, örgütün kırsal alana eleman temin etmek için, 'gençlik yapılanması' adı verilen oluşuma ideolojik eğitim verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. 4 Mart 2022 günü Diyarbakır merkezli 5 ilde 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam ediyor.