Diyarbakır Valiliği: Son 10 ayda 37 ton 293 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 bin 374 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 10 ayda düzenlenen 2 bin 110 operasyonda 37 ton 293 kilogram esrar, 89 kilo 16 gram eroin, 3 milyon 16 bin 747 kök Hint keneviri, 539 gram kokain, 9 kilo 147 gram metamfetamin, 40 bin 122 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 bin 374 şüpheliden 460'ı tutuklandı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda düzenlenen, "Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu" toplantısında ilde uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin 10 ayda yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Güzeloğlu, uyuşturucu ile mücadelenin artık dünya çapında bağımlı sayısındaki hızlı artış, uyuşturucu kaçakçılığındaki yüksek kâr payı, terörist örgütlerin bu kârdan artan oranda pay alması ve teknolojik gelişmeler sonucu uyuşturucu madde üretiminin kolaylaşması gibi sebeplerden dolayı küresel bir boyutta ele alındığını söyledi.

"Terör örgütleri uyuşturucudan gelir elde ediyor"

"Ülkemizde başta terör örgütü PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir." diyen Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar yürütülmüş, bu operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde kullanımı ise sadece kullananları değil, ailelerini, çevrelerini, toplumumuzun hem bu gününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelde kapsamında "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu"nun oluşturulduğunu anımsatan Güzeloğlu, bu konuda paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

Güzeloğlu, bu yılın ilk 10 ayında yapılan mücadelenin değerlendirmesini yaptıklarını, terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aynı paralelde devam ettiğini, terörle mücadelenin uyuşturucu ile mücadelede de etkisini gösterdiğini vurguladı.

10 ayda 37 ton esrar ele geçirildi

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin Vali Güzeloğlu, şu bilgileri verdi:

"2018'in 10 ayında yapılan 2 bin 110 başarılı operasyonda 3 milyon 16 bin 747 kök Hint keneviri, 14 ton 525 kilo 784 gram kubar, 22 ton 768 kilo 209 gram toz olmak üzere toplam 37 ton 293 kilo 994 gram esrar, 89 kilo 16 gram eroin, 539 gram kokain, 9 kilo 147 gram metamfetamin, 40 bin 122 sentetik hap ele geçirildi. 2 bin 374 şüpheli yakalanmış, 460'ı tutuklanmıştır. Ayrıca bu operasyonlarda çeşitli çap ve markalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirilmiştir."

Rehber öğretmen, öğrenci ve velilere eğitim

Uyuşturucu ile mücadele konusunda kurumların çalışmaları hakkında da bilgi veren Güzeloğlu, Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 835 rehber öğretmene, 135 bin öğrenciye, 3 bin 500 veliye eğitim verildiğini, okul çevrelerinde güvenliğin sağlandığını ve suça sürüklenen 380 öğrenciye danışmanlık tedbiri hizmeti verildiğini aktardı.

Güzeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 30 eğitim programında 3 bin 886 kişiye ulaşıldığını ve 633 hane ziyaret edilerek 603 kişi ile görüşme sağlandığını bildirdi.

İl Müftülüğü tarafından camilerde bağımlılık ile ilgili hutbe ve vaaz verildiğini, 17 ilçede seminer düzenlendiğini dile getiren Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğümüzce 'sosyal uyum çalışmaları' kapsamında 10 ayda 5 bin 550 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde yatarak tedavi gören hasta sayısı 104, 18 yaş üstü poliklinik sayısı bin 845, yatan hasta sayısı 29, Denetimli Serbestlik Poliklinik sayısı 6 bin 66 olarak gerçekleşmiştir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından 2 milyon 960 bin kök kenevir imha edildi."

"Uyuşturucu ticareti büyük oranda engellenmiştir"

Güzeloğlu, uyuşturucu ile mücadelenin devlet yöneticilerinin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geldiğini vurguladı.

"Ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği çok boyutlu, kararlı ve başarılı mücadelesi, bu örgütlerin gerek finansmanında gerekse insan kaynağının temininde kullandığı uyuşturucu ticaretini büyük oranda engellemiştir." ifadesini kullanan Güzeloğlu, uyuşturucu ile mücadelenin ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da büyük bir kararlılıkla devam ettiğini, bütün vatandaşlardan bu konuda daha da duyarlılık beklendiğini aktardı.

Güzeloğlu, "Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadele konusunda çok büyük başarı sergilenmiştir. Üretim ve tüketim boyutunda elde edilen sonuçlar büyük bir başarıya işaret etmiştir. Bizim için en büyük hedef tamamen yok edilmesi ve her alanda ülkenin gündeminden düşürülmesidir." şeklinde konuştu.

Toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.