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Güncel

Diyarbakır Valiliği duyurdu: 80 kilogram patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri, teröristlerce yol kenarına gömülen 80 kilogram patlayıcı tespit etti. Valilikten yapılan açıklamada patlayıcının imha edildiği bildirildi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği duyurdu: 80 kilogram patlayıcı imha edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Temmuz'da düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu"nda Hani ilçesi Topçular Mahallesi kırsalında, Lice ve Hani İlçe Jandarma komutanlıkları mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) tarafından asfalt yol kenarında toprak altına gizlenmiş amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpünde toplam 80 kilogram patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, METİ ve Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Hani Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla delil niteliğindeki bulgular kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

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