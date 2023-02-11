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Güncel

Diyarbakır Valiliği'nden asılsız 'asgari ücretle eleman' paylaşımlara ilişkin açıklama

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyadaki 'Deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman alınacağı' paylaşımların asılsız olduğunu belirtildi.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 20:56 - Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği'nden asılsız 'asgari ücretle eleman' paylaşımlara ilişkin açıklama
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Diyarbakır Valiliği, sosyal medyadaki "Deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman alınacağı" paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, deprem bölgelerinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere eleman arandığı yönünde paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizce işçi alımı söz konusu değildir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan sadece yetkili makamlar tarafından paylaşılan bilgileri dikkate almalarını, bu tür yanıltıcı paylaşımlara riayet etmemelerini önemle rica ederiz."

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