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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 16:05 - Güncelleme:
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Vali Su, beraberinde eşi Zeliha Su, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ile dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu. Su, buradaki ailelere karanfil verdi.

Eylemlerini sürdüren aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye olan tepkilerini dile getirerek Su'ya çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı.

Vali Su, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile Diyarbakır annelerine ziyarette bulunduklarını ve onlarla sohbet ettiklerini söyledi.

Anne ve babaların 991 gündür evlat nöbetinde olduğunu belirten Su şöyle konuştu:

"Bölücü terör örgütü ve onun iş birlikçileri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkarılan evlatlarını istiyorlar. Evlatlarının feryadını dile getiriyorlar. Biz de anne ve babalarımızın yanındayız. Daima da yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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