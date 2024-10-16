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Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
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Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

"SAHA TARAMALAR BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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