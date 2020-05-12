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Güncel

Diyarbakır ve Mardin'de 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlaması uygulanmayacak

Diyarbakır ve Mardin'de 16-19 Mayıs'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

AA12 Mayıs 2020 Salı 16:58 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:58
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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere 16-19 Mayıs'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirildiğini belirtti.

Bu 4 günlük süreçte Diyarbakır'da sokağa çıkma sınırlaması uygulanmayacağını vurgulayan Güzeloğlu, vatandaşlara rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

- Mardin

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada da 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasının Mardin'de uygulanmayacağı bildirildi.

Çağrılara uyarak evlerinde kalan Mardinlilere teşekkür edilen açıklamada, "Aynı hassasiyetle zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayıp, evde kalmanızı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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