15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Güncel

Diyarbakır ve Mardin'de petrol heyecanı... Kuyular için karar verildi

15 Ağustos 2025 Cuma 09:37
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine, Diyarbakır ve Mardin sınırları dahilindeki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlakla ilgili kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Ağıllı köyündeki parselin, TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin sınırları dahilinde sahip olduğu petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Kılavuztepe-6 ve Kılavuztepe-8 kuyularının lokasyon sahaları, yolları ve petrol boru hattı ile enerji nakil hattı için gerekli olan kısımlarının kamulaştırılmasına karar verdi.

