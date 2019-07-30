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Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu olay yerine ambulanslar sevk edildi.

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Diyarbakır'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada çok sayıda fındık işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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