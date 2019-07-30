Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Diyarbakır'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada çok sayıda fındık işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.