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Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk ile 82 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 şüpheli yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin kırsal Yalımlı, Akçabudak ve Saydamlı mahallelerinde "Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 1 milyon 635 bin 230 kök Hint keneviri, 190 bin kök skunk, 79 kilogram toz ve 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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