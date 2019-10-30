Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkamada, Diyarbakır'da 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadai, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.
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