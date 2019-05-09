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Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı

Lice ilçesinde haklarında silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütüne yardım ve yataklık, uyuşturucu ticareti ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefetten soruşturma ve kovuşturma bulunan 11 muhtar açığa alındı.

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 11 muhtar, haklarındaki soruşturma ve kovuşturma nedeniyle görevden alındı.
 
Lice Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Lice'de, 11 muhtarın hukuksuz bir şekilde görevlerinden uzaklaştırıldığı iddialarına yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.
 
İlçede biri tutuklu olmak üzere 11 mahalle muhtarının, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle idari tedbir olarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar ifadelere yer verildi:
 
"Muhtarların, silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet etmek suçlarından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bulunmaktadır. Muhtarlar, bahsedilen kovuşturma ve soruşturmalar tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırılmış olup, yerlerine vekaleten görevlendirmeler yapılmıştır."

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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