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Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

IHA21 Aralık 2024 Cumartesi 10:19 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı zincirleme kaza
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Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 06 FY 8624 Hyundai marka, 21 AEM 495 Fiat marka, 21 BJ 627 plakalı Opel marka, 06 HB 0752, 34 GEM 025, 01 TM 749, 21 AEU 549, 34 PC 5926, 34 BKM 194 ve plakaları öğrenilmeyen 4 araç ile birlikte toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.

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