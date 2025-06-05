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Diyarbakır'da 13 katlı binada korkutan yangın

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada yangın çıktı. Mahsur kalanların da olduğu binada tahliye ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

IHA5 Haziran 2025 Perşembe 20:14 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 13 katlı binada korkutan yangın
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Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sepetli vinç yardımı ile binada mahsur kalanları tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Çok sayıda kişinin dumandan etkilenerek ambulanslara alındığı öğrenilirken, yangın söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

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