Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesinin kuzeyindeki dağlık ve kırsal alanda 5 Eylül Perşembe günü saat 21.00’den itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 operasyonunun icrasına başlandığı belirtildi. Açıklamada, ‘’6 Eylül 2019 Cuma günü icra edilen temas araması neticesinde 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Müteakiben bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 168 kilogram esrar, 100 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde olayı ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınmıştır’’ denildi.