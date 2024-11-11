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Diyarbakır'da 2 ahşap kafe küle döndü

Diyarbakır'da ahşap bir kafede çıkan yangın, büyüyerek bitişiğindeki başka bir kafeye sıçradı. İtfaiye ve TOMA araçlarının müdahale ettiği alevler, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

DHA11 Kasım 2024 Pazartesi 06:54 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 2 ahşap kafe küle döndü
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi, Dr. Şeref İnalöz Caddesi üzerinde bulunan ahşap bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki başka bir kafeye daha sıçradı.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını, 7 itfaiye aracı ve il emniyet müdürlüğüne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Her iki kafede de soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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