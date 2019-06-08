Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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