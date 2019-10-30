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Diyarbakır'da 360 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Silvan ve Hani ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda 360 kilogram esrar, 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Silvan ve Hani ilçelerindeki dağlık ve kırsal alanda 26 Ekim'de başlatılan özel birlik operasyonları başarıyla tamamlandı.

Operasyonda yapılan arazi aramasında kayalık ve çalılık alan ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde, CZ 25 marka otomatik tabanca, 65 makineli tüfek fişeği, 4 tabanca fişeği, makineli tabanca şarjörü, iki kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan Alpha Fire cihazı, mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 pil bloğu, 12 kalem pil, 9 uzaktan sinyal rölesi, 3 büyük tüp, 3 küçük tüp, 325 metre elektrik kablosu, terörist giysisi, sığınak yapımında kullanılan malzemeler, çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi bulundu.

Narko-terörle mücadele kapsamında ağaçlık, çalılık ve kayalık alana gizlenmiş satışa hazır vaziyette 330 kilogram esrar ile 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.

- Kaçan 5 şüpheli yakalandı

Arama sırasında, askerleri görüp bulundukları bölgeden kaçan 5 şüpheli, takip sonucu yakalandı.

Şüphelilerin ilk görüldükleri yerde yapılan aramada 30 kilogram esrar, iki ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi, 4 elek, iki battaniye bulundu.

"Hükümlü ve tutuklunun kaçması", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "terör örgütüne üye olma" suçlarından hakkında arama kaydı bulunan M.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında arama kaydı bulunan Y.Z. ile S.M, M.T. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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