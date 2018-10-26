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Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 53 şüpheli asker gözaltına alındı

Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında subayların da bulunduğu 53 şüpheli asker gözaltına alındı.

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