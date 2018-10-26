Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 53 şüpheli asker gözaltına alındı
Diyarbakır’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında subayların da bulunduğu 53 şüpheli asker gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.