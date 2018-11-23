Diyarbakır'da 600 yükümlüye mesleki eğitim verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen proje ile 600 yükümlü oluşturulan atölyelerde enstrüman çalmayı öğrendi, spor faaliyetlerine katıldı, meslek edindirmeye yönelik kurslarda istihdama yönelik eğitim aldı.

Projenin kapanışı dolayısıyla Kayapınar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, bir yıl süren projenin başarıyla sona erdiğini söyledi.

Yargı olarak hep ceza veren kurum olarak bilindiklerini dile getiren Güre, şöyle konuştu:

"Yapılan yargılama ve soruşturmaların son aşaması olan, yargısal faaliyete uğramış kişilerin topluma dönmeden son durakları olan denetimli serbestlik aşamasında toplumsal uyumu sağlamaya çalışmak, dezavantajlı dönemlerini ve travmalarını aza indirmek açısından yürütülen projede oldukça önemli sonuçlar alındı. Bu projeye çok yüksek katılım oldu ve yüksek başarı elde edildi. Bu çalışmanın yükümlüler topluma döndüklerinde yaşadıkları travmanın minimuma inmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Daha sonra proje koordinatörü Emre Bilinmiş tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Bağlama kursunda eğitim gören yükümlülerin müzik dinletisi ile devam eden programda, kurslarda başarı elde eden yükümlülere sertifikaları verildi.

Program proje kapsamında yükümlülerin el emekleri ile hazırladıkları ürünlerin beğeniye sunulduğu serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Baro Başkanı Cihan Aydın ve yükümlüler katıldı.