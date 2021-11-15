Diyarbakır'da açıldı: 600 kişi istihdam edilecek

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:52 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:52

2011'den bu yana İstanbul'da üretim yapan Filteks Moda Dış Ticaret Şirketi tarafından Diyarbakır'da kurulan fabrikanın açılış töreninde konuşan Vali Karaloğlu, yatırımı, ihracatı, istihdamı artırarak, kentte doğan insanları huzurlu, mutlu ve refah içerisinde yaşatma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

"Diyarbakır, artık sadece yerli yatırımcının, sanayicinin değil, Türkiye'nin her yerinden yatırımcıların ilgi duyduğu, yatırım yapmak istediği bir şehre dönüştü." diyen Karaloğlu, bunu korumanın ve geliştirmenin de Diyarbakır'da yaşayanların görevi olduğunu aktardı.

Karaloğlu, "Gözümüz gibi bu ortamı korumak zorundayız. Bunu korursak emin olun Diyarbakır'ın potansiyeli sadece kente değil, bölgeye de ülkeye de yeter. Ne olur Diyarbakır'da yakaladığımız bu yatırım ikliminin, huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyelim. Bunu bozmak isteyenler olabilir ama biz Diyarbakırlılar olarak buna izin vermeyelim. İnşallah bu yeni yatırımlarla Diyarbakır'daki gençlerimize iş, aş yarattığımızda göreceksiniz ki hepimizin huzuru daha da artmış olacak." dedi.

Organize sanayi bölgesinde yer tahsisi yapılan firmaların hemen üretime geçmesini arzu ettiklerini dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Filteks firmasına yer tahsisi yapalı bir yıl oldu, bugün fabrikayı açıyoruz. Arzu ediyoruz ki organize sanayi bölgelerinde yer tahsisini yaptığımız arkadaşlar hemen inşaata başlasınlar. Çünkü Diyarbakır'ın genç nüfusu var. Bu genç nüfusa da iş, aş, istihdam oluşturmamız lazım. Bu şehirdeki insanların refahını büyütmemiz lazım. Yakalamış olduğumuz huzur ortamını kalıcı kılmanın yolu da buradan geçiyor. Kentte yatırımı, ihracatı, istihdamı artıracağız ki insanlar doğdukları kentte huzur, mutluluk, refah içerisinde yaşayabilsinler."

Karaloğlu daha sonra açılış kurdelesini kestiği fabrikada çalışanlarla öğle yemeği yedi.

Törene, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile iş insanları katıldı.



