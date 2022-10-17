Olay, Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre 'ağa' diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi.

Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alındı; olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.