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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da ağır hasar alan 8 katlı bina, cumartesi günü yıkımına başlandıktan sonra akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü.

6 Haziran 2023 Salı 01:34 - Güncelleme:
Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü
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6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır'da ağır hasar alan binaların yıkımına geçtiğimiz hafta tekrar başlandı. Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 231'inci sokakta depremden sonra ağır hasar gören 8 katlı Abdullah Apartmanı geçtiğimiz cumartesi kontrollü yıkılmaya başlandı. Binanın son 5 katı yıkım makineleri tarafından kontrollü yıkıldıktan sonra geriye kalan 3 katı ise dün saat 21.00 sıralarında kendiliğinden çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ekipleri ve yıkımdan sorumlu kişiler sevk edildi. Yıkımı yapılan binanın işlemlerinin bir hafta içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

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