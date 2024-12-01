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  • Diyarbakır'da aile trajedisi: 2 kardeş öldü, baba yaralandı
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Diyarbakır'da aile trajedisi: 2 kardeş öldü, baba yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.A. isimli şahış, silahla 2 kardeşini öldürüp babasını da yaraladı. Jandarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarında katil zanlısı yakalandı.

AA1 Aralık 2024 Pazar 17:01 - Güncelleme:
Diyarbakır'da aile trajedisi: 2 kardeş öldü, baba yaralandı
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Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A'ya silahla ateş etti.

Saldırıda, 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.A, ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan M.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

  • Diyarbakır Lice
  • Jandarma operasyonu
  • diyarbakır aile katliamı

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