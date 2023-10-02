Diyarbakır'da asayiş uygulaması: 25 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 57 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde "huzur-asayiş" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde 2 hafta boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 16'sı adli makamlarca aranan 57 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde, yaklaşık 2 gram eroin, 90 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 290 mermi, 62 fişek, 580 paket tütün mamulü ve 4 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 15 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si serbest bırakıldı.

