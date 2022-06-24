Diyarbakır'da baron ve baroniçelere operasyon: 236 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, ülke çapında olduğu gibi Diyarbakır'da da özellikle gençlerin hayatını tehdit eden metamfetamin maddesinin kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik yapılan planlı operasyonlar çerçevesinde Diyarbakır merkezli 11 ilde başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 236 şüpheliden 46'sı emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Şüpheliler, adliyeye çıkartıldıklarında kimisi zafer işareti yaptı, kimisi de tekme salladı.

Öte yandan, sentetik uyuşturuculardan İran'da üretilen metamfetamin maddesini Van ilinden temin ederek Diyarbakır merkezi ve çevre illere getirip satışını organize eden ve bu faaliyetleri örgütlü suç dahilinde icra eden, aralarında üst yönetici kadın şüphelilerin de yer aldığı örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak münferit uyuşturucu madde ticaretini kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren torbacılara yönelik çalışma başlatılmıştı.

Diyarbakır'da üretimi yapılıp batı illerine sevk edilen yüklü miktardaki esrar maddesinin üretim, nakliye ve satışını gerçekleştiren ve sokak satıcılığını yapan şüphelilere yönelik olarak geçtiğimiz gün Diyarbakır merkezli toplam 11 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de yapılan hava destekli eş zamanlı operasyonda 4200 personel katılarak 292 şüphelinin 205 ikamet ve iş yeri adreslerinde arama yapıldı.

Soruşturma ve operasyon dahilinde Diyarbakır ve diğer illerde yapılan çalışmalarda; 245 kilo 924,75 gram esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 36,19 gram kokain maddesi, 97 adet uyuşturucu hap, 5,30 gram eroin maddesi, adet kalaşnikof harp tüfeği, 16 adet tabanca, 6 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütleri propagandası içerir örgütsel doküman ve bez paçavraları ele geçirildi.

Operasyon süresince 236 şüpheli gözaltına alınmış, 400 şahsa yönelik yapılan risk analizi çalışması sonucunda 2 şüphelinin TCK-188, 2 şüphelinin TCK-191 ve 1 şüphelinin de "mala zarar verme" suçlarından arandığının tespit edildiği belirtilmişti.